Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Freiamt: schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und PKW

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 110. Ein 80-jährige Motorradfahrer befuhr die L 110 vom Pfingsteck kommend in Richtung Hintere Höfe. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Zweirad nach links auf die Gegenfahrbahn, touchierte einen entgegenkommenden PKW und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Unfallgeschehen wurde der Rentner schwer verletzt, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1017

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Herr Fanz

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell