POL-FR: Freiburg, Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach und Waldshut: Gezielte Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht im ÖPNV durch die Polizei

Am Donnerstag, 03.09.2020, hat die Polizei in Freiburg sowie den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach und Waldshut die Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) kontrolliert.

Der Großteil der kontrollierten Fahrgäste trug vorschriftsmäßig eine Mund-Nasen-Bedeckung. Während es in Bussen und Bahnen lediglich vereinzelt Beanstandungen gab, wurden insbesondere an Haltestellen und in Wartebereichen vermehrt Personen angetroffen, welche die vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung nicht oder nicht richtig trugen. In den meisten Fällen genügte ein aufklärendes Gespräch. Vielen Kontrollierten war nicht bewusst, dass die Maskenpflicht sich auch auf Wartebereiche und Haltestellen erstreckt.

Die Kontrollierten zeigten überwiegend Verständnis für die Maßnahmen der Polizei. Gegen 17 Fahrgäste, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen und sich uneinsichtig zeigten, leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie müssen mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 250 Euro rechnen.

Aufschlüsselung der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Landkreisen:

Stadt Freiburg: 2

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: 7

Landkreis Emmendingen: 0

Landkreis Lörrach: 8

Landkreis Waldshut: 0

Hinweis: Aus erfassungstechnischen Gründen sind die nach Landkreis aufgeschlüsselten Zahlen lediglich Annäherungswerte.

Um weiter steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus entgegenzuwirken, wird es weitere gezielte Kontrollen durch die Polizei im ÖPNV geben.

