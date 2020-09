Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Arbeitsunfall - Zimmermann stürzt vom Dach und erleidet schwere Verletzungen

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Mittwoch, den 02.09.2020 um 10:30 Uhr, verletzte sich ein Zimmermann schwer, als er während Arbeiten auf dem Dach eines Neubaus ausrutschte und ca. fünf Meter in die Tiefe stürzte. Der 21-Jährige wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bötzingen mit der Drehleiter geborgen und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Zufahrtswege zum Unfallort mussten durch die Polizei für die Rettungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden.

