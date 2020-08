Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Abschlußmeldung zu: Großbrand Geschäftshaus in Molfsee am 21.08.2020

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

Nach einem über 24-stündigen Einsatz der Feuerwehren in Molfsee, ist das Feuer endlich gelöscht. Einsatzleiter Michael Hamann konnte um ca. 16:30 Uhr "Feuer aus" melden. In der Nacht zum 22.08.2020 wurde das brennende Bürogebäude mit einem Bagger eingerissen. Dadurch war erst der Zugang zu allen Glutnestern möglich. Die Löscharbeiten zogen sich dann bis in den kommenden Nachmittag hinein. Im Laufe des Einsatzes wurde ein Supermarkt, der sich in unmittelbarer Nähe zum Brandobjekt befindet, evakuiert und geschlossen. Erst nach Freimessung durch die Einsatzkräfte, konnte das Geschäft am Samstag 22.08.2020 wieder geöffnet werden. Die verletzten Personen (Rauchgasvergiftung) konnten noch am Freitag 21.08.2020 das Krankenhaus verlassen. Über die Schadenshöhe-und ursache kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Ingo Hüttmann

Telefon: 0172/ 4193548

E-Mail: huettmann@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell