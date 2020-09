Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Hugstetten - Fahrradunfall

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Am Mittwoch, den 02.09.2020, um 14:45 Uhr, ereignete sich auf dem Radweg in der Straße Am Bahnhof / Neumatten ein Verkehrsunfall zwischen drei Fahrradfahrern. Einer der Radler streifte beim Überholen eine 52-jährige E-Bike-Fahrerin, die dadurch zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der 56-Jährige geriet durch den Kontakt der Fahrräder selbst ins Schlingern und stieß in der Folge mit einem weiteren E-Bike-Fahrer zusammen, wodurch beide ebenfalls stürzten und sich der Verursacher leichte Verletzungen zuzog.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell