Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Umgestoßen und Geldbeutel entwendet - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.09.2020, zwischen 17 und 17.30 Uhr, soll es in der Nähe des Busbahnhofes in Lörrach zu einem Raub gekommen sein. Nach Angaben eines 38-jährigen Mannes war er dort zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von hinten umgestoßen worden sein soll. Anschließend soll ihm der Geldbeutel mitsamt des Bargeldes aus der Gesäßtasche gezogen worden sein. Verletzt wurde der Mann hierbei nicht. Der Mann, der ihn umgestoßen hatte, soll etwa 20-30 Jahre alt, schlank und dunkelhäutig gewesen sein. Zur Tatzeit soll er ein rotes T-Shirt und blaue Jeans getragen haben. Nach der Tat flüchtete er in Richtung des Bahnhofes. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, ermittelt wegen des Verdacht des Raubes und bittet Zeugen sich zu melden.

