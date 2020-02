Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein unbewohntes Haus in Asbach

Asbach (ots)

In der Zeit von Samstag den 01.02.20 bis Freitag den 07.02.20 kam es in Asbach in der Krumbachtalstraße zu einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus. Unbekannte Täter hebelten eine Tür des Hauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zum Stehlgut gibt es noch keine näheren Informationen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied







