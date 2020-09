Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Hugstetten - Einbrecher flüchtet vor Polizei

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Der Polizei wurde am Mittwoch, den 02.09.2020 gegen 22:40 Uhr, durch den Geschädigten mitgeteilt, dass sich in seinem Wohnhaus derzeit Einbrecher befinden. Dies wurde ihm durch eine im Objekt installierte Alarmanlage auf sein Handy übermittelt; er selbst war zu der Zeit nicht zu Hause. Wie sich vor Ort herausstellte, stieg ein bislang unbekannter Täter durch ein Toilettenfenster in das Wohnhaus in der Benzstraße ein und entwendete dort Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages. Eine Streife der Polizeihundeführerstaffel konnte den Einbrecher auf seiner Flucht zwar noch erblicken, doch trotz der sofortigen Verfolgung und intensiven Fahndung durch zahlreiche Polizeistreifen, gelang dem Täter die Flucht in ein nahegelegenes Waldgebiet. Bei der Verfolgung ließ der Einbrecher eine Tasche mit einem Teil des Diebesguts fallen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

