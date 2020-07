Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: LKW bleibt mit Kran an Überführung hängen

Pirmasens (ots)

Am 29.07.2020, gegen kurz vor 16:30 Uhr, befuhr ein LKW mit Kranaufbau die B10 in Fahrtrichtung Landau. Da der Kran nicht korrekt eingefahren war, blieb dieser an der über die B10 reichende Fußgängerüberführung der Firma Profine in Pirmasens hängen und beschädigte diese. Der 48-Jährige Fahrer brachte den LKW in der nächsten Abfahrt zum Stehen, wo er durch den herumgebogenen Kran noch ein Verkehrszeichen beschädigte. Er wurde durch den Verkehrsunfall schwer, jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Während der Bergungsarbeiten musste die B10 in Fahrtrichtung Landau für knapp eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Polizei abgeleitet.

