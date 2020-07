Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Alarmanlage

Großbundenbach (ots)

Zeit: 27.07.2020, 10:30 Uhr - 17:00 Uhr Ort: Großbundenbach, Am Heiligen Haus SV: Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Alarmanlage an einem Anwesen in der Sackgasse, so dass die Anlage kurzzeitig außer Betrieb war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die möglicherweise im Tatzeitraum in der sonst nur von Anwohnern benutzten Straße gesehen worden sind. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell