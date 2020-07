Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200714.3 Lunden: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Lunden (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 09. Juli auf Freitag, 10 Juli 2020, gegen 01.00 Uhr, kam es zu einem Großfeuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Claus Harms Straße 11 in Lunden. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von mindestens 40 000 Euro. Wie die Kriminalpolizei Heide nun ermittelte, war eindeutig Brandstiftung im Spiel. Die Kripo sucht nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte unter 0481-94 0

