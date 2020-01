Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Rollerfahrer bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:20 Uhr, ereignete sich auf der Hindenburgstraße ein Unfall. Der Fahrer eines dunklen Autos nahm einem entgegenkommenden Rollerfahrer beim Abbiegen in die Klöcknerstraße die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 19-jährige Rollerfahrer so stark bremsen, dass er stürzte und leicht verletzt wurde. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 19-Jährigen zu kümmern. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon 05401/879500.

