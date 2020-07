Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200714.1 Neufelderkoog/Kreis Dithmarschen: Unglücksfall auf Ferienhof

Neufelderkoog (ots)

Am Montag, 13.07.20, ist ein kleiner Junge beim Spielen auf einem Ferienhof im Neufelderkoog verunfallt. Er erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 13.00 Uhr spielte ein 5-Jähriger gemeinsam mit anderen Kindern auf dem Gelände des Ferienhofes in der Straße Neufelderkoog. Nach bisherigen Erkenntnissen hob der Junge vermutlich einen heruntergefallenen Kohlkopf auf und wollte diesen wieder auf das in Betrieb befindliche Förderband legen. Dabei geriet der Arm des aus Hessen stammenden Feriengastes in das Förderband und wurde dort festgeschlungen.

Die Rettungskräfte konnten den Arm aus der Förderanlage befreien. Er zog sich schwere Verletzungen zu, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Klinikum.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell