Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200713.4 Itzehoe: Quad entwendet

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist es in Itzehoe zu einem Diebstahl eines Quads gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In dem Zeitraum von Sonnabend bis Sonntag, 15.00 Uhr, entwendeten Unbekannte ein schwarzes Quad von dem Hersteller Standard Motor Corporation/Typ: RAM50 im Wert von 600 Euro. Zuletzt stand das Fahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 335 WMY auf dem dortigen Schulparkplatz in der Gorch-Fock-Straße. Auffallend an dem Quad sind orangefarbene/weiße Aufkleber.

Zeugen, die Angaben zu den Dieben oder zum Verbleib des Quads machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/60 20.

Maike Pickert

