Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200713.3 Burg/Kreis Dithmarschen: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Burg/Dithmarschen (ots)

Dank eines Zeugen ist es am Sonntagvormittag einer Streife gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Burg aufzudecken.

Gegen 10.00 Uhr ging der Anruf eines aufmerksamen Zeugen bei der Polizei ein. Er informierte die Ordnungshüter über eine männliche Person, die in einer torkelnden Gangart ein Auto in der Hafenstraße aufgesucht und bestiegen hatte. Der Mann fuhr dann in unbekannte Richtung davon.

Die Streifenwagenbesatzung suchte die Halteranschrift auf und traf den alkoholisierten, merklich schwankenden 53-jährigen Mann an. Einen Atemalkoholtest lehnte der Beschuldigte ab. Die Ordnungshüter nahmen den Dithmarscher mit zur Polizeiwache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm.

Der Autofahrer wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

