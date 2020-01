Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Moorwarfen und Trunkenheit im Verkehr in Roffhausen

Moorwarfen und Roffhausen (ots)

Ein zurzeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr am frühen Sonntagabend, 26.01.2020, gegen 18:00 Uhr den Falkenweg, OT Moorwarfen, und kam vermutlich mit geringer Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum Anschließend entfernt er sich unerlaubt von der Unfallstelle, so dass Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Außerdem stellten Beamte gegen kurz vor 23 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Olympiastraße in Roffhausen bei einem 54-jährigen Autofahrer eine Alkoholbeeinflussung fest. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille, so dass die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

