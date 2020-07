Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200710.5 Lunden/Hemme: Gestohlener Volvo wieder da - Polizei sucht Zeugen! (Folgemeldung zu 200709.3)

Bild-Infos

Download

Lunden/Hemme (ots)

Im Zeitraum von 10.01.20 bis 03.02.20 stahlen Unbekannte den PKW, Volvo V70, mit dem amtlichen Kennzeichen HEI-FE 321, in Hemme. Nun ist der PKW wiederaufgetaucht. Allerdings konnte bisher nicht festgestellt werden, wo sich das Fahrzeug über die vergangenen Monate befand.

Die Polizei Lunden sucht nun nach Zeugen, denen das Fahrzeug in den vergangenen Monaten aufgefallen ist und die Personen in dem Zeitraum mit dem Fahrzeug in Verbindung bringen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Lunden unter 04882/42 99 890.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell