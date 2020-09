Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Freiburg - Zeugenaufruf nach Körperverletzung durch Unbekannten, hier: Mutmaßlicher Täter ermittelt und festgenommen

Freiburg (ots)

Durch Zeugenhinweise konnte zwischenzeitlich ein Mann ermittelt werden, der mutmaßlich für die Körperverletzung vom 31.08.2020 verantwortlich ist. Der 32jährige Mann deutscher Staatsangehörigkeit ist bereits einschlägig im Bereich von Körperverletzungsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten und konnte am 02.09.2020 festgenommen werden.

Unter anderem könnte der Mann mutmaßlich auch für folgenden Vorfall verantwortlich sein:

Am Mittwoch, den 02.09.2020 wurde ein 80jähriger Mann gegen 09:40 Uhr von einem ihm unbekannten Fahrradfahrer in der Lehener Straße unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Auch hier sei nichts entwendet worden. Dies wurde von Zeugen beobachtet und der Polizei im Nachgang mitgeteilt. Die Ermittler bitten nun den 80jährigen Geschädigten sich mit der Polizei unter Tel: 0761-8822880 in Verbindung zu setzen, um ggf. den Fall aufklären zu können.

Zudem könnte ebenfalls ein Tatzusammenhang zu bislang ungeklärten Körperverletzungsdelikten vom 31.08. und 02.09.2020 bestehen. Hier wurde am Montag, den 31.08.2020: - im Bereich des Diakoniekrankenhauses gegen 08:45 Uhr ein 19-Jähriger durch einen Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen - im Bereich der Auwaldstraße gegen 09:30 Uhr eine 45-Jährige durch einen Unbekannten unvermittelt angespuckt

sowie am Mittwoch, den 02.09.2020: - im Bereich der Barbarastraße gegen 08:40 Uhr eine 61-Jährige von einem Unbekannten unvermittelt geschubst - im Bereich der Sundgauallee gegen 09:15 Uhr eine 16-Jährige unvermittelt von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen - im Bereich des Escholzparks gegen 09:30 Uhr eine 26-Jährige durch einen Unbekannten unvermittelt auf den Kopf geschlagen - im Bereich des Diakoniekrankenhauses gegen 10:30 Uhr ein 68-Jähriger durch Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen.

Auch für diese weiteren Fälle bitten die Ermittler mögliche Zeugen um Hinweise unter Tel: 0761-8822880.

lr

- Meldung vom 01.09.2020 -

Am gestrigen Montagvormittag, 31.08.2020, teilt ein Mann der Polizei gegen 09:30 Uhr telefonisch mit, dass er soeben im Bereich der Opitzstraße von einem Unbekannten angegangen wurde. Der 80jährige Geschädigte wurde auf Höhe der Hausnummer 5 unvermittelt von einem ihm unbekannten Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen, entwendet worden sei allerdings nichts.

Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, bekleidet mit einer roten Sportjacke und einer schwarzen Hose (ggf. Jogginghose). Er hatte ein unrasiertes Gesicht und wurde als südländisch bzw. arabisch aussehend beschrieben. Gesprochen wurde nichts. Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung Seepark. Der Geschädigte zog sich Verletzungen am Jochbein und an der Lippe zu.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 0761-8824221.

lr

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Laura Riske

Telefon: 0761 882 1011

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell