Bochum (ots)

Am 26. März 2020 ist es wieder so weit: 'Start' zum "Girls Day", dem bundesweiten Berufsorientierungstag für Mädchen. Auch die Polizei in Bochum, Herne und Witten möchte den Teilnehmerinnen erneut eine Zukunftsperspektive eröffnen. Darum findet der diesjährige Zukunftstag nicht nur im Bochumer Polizeipräsidium, sondern auch auf den Polizeiwachen in Bochum Langendreer, Bochum-Wattenscheid, Herne und Witten statt.

Aufgepasst: Für den Girls-Day an der Polizeiwache in Bochum-Langendreer gibt es noch freie Plätze. Interessierte Mädchen nehmen bitte mit der Polizeiwache an der Dördelstraße unter folgender Rufnummer 0234 909-3321 Kontakt auf.

Dabei freuen wir uns auf mindestens 100 Schülerinnen in unseren drei Städten.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Wenden Sie sich zur Terminabsprache bitte an die örtlichen Polizeiwachen (https://bochum.polizei.nrw/polizeiwachen-in-bochum-herne-und-witten) .

