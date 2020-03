Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind

Bochum, Kemnastr. 21 (ots)

Am heutigen Tage, gegen 14.00 Uhr, hält sich eine 11jährige Bochumerin auf dem östlichen Gehweg der Kemnastraße, vor dem Haus Nr. 21, auf. Plötzlich überquert sie die Kemnastraße in ostwärtiger Richtung. Dabei übersieht sie eine 31jährige Bochumerin, die mit ihrem PKW die Kemnastraße in Richtung Südwesten befährt. Die 11jährige kollidiert mit dem PKW, wird aufgeladen und vor das Fahrzeug auf die Straße geschleudert. Dabei verletzt sie sich leicht. Sie wird mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt, wo sie nach ambulanter Behandlung zur Beobachtung verbleibt. Der Vater der 11jährigen war vor Ort. Die Kemnastraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Der öffentliche Nahverkehr war nicht beinträchtigt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Fachdienststelle der Direktion Verkehr.

