Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Mehrere Unfälle (4 Meldungen)

Freiburg (ots)

Görwihl: Radfahrer schwer verletzt

Am Donnerstag, 03.09.2020, gegen 20 Uhr, kam es auf einem Ortsverbindungsweg zwischen Strittmatt und Görwihl zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 54-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Radler von Strittmatt in Richtung Görwihl und stieß in einer Linkskurve, auf einem abschüssigen Streckenabschnitt, mit einem entgegenkommenden VW zusammen, der von einer 25-jährigen Frau geführt wurde. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radler schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden liegt bei etwa 6500 Euro.

Bonndorf: Unfall unter Alkoholeinfluss - drei Leichtverletzte

Ein 21-jähriger Renault-Fahrer fuhr am Donnerstag, 03.09.2020, gegen 21.20 Uhr, auf der Martinstraße in Bonndorf. Hier kam er auf die linke Fahrbahnseite. Während ein erstes entgegenkommendes Fahrzeug noch ausweichen konnte, kam es mit dem dahinter fahrenden Skoda zum seitlichen Zusammenstoß. Der Renault-Fahrer fuhr nach diesem ersten Zusammenstoß noch einige Meter weiter und stieß dann gegen einen geparkten Seat, welcher in der Folge auf einen Ford geschoben wurde. Bei dem Unfall wurde der 21-Jährige und sein 23-jähriger Beifahrer sowie der 51-jährige Fahrer des Skoda leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Aufgrund des Verdachts von Alkoholeinwirkung wurde bei dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Bonndorf: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag, 03.09.2020, gegen 15.35 Uhr, wurde ein 67-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Hier soll ein 58-jähriger Chrysler-Fahrer auf der Straße "Im Breitenfeld" an die L171 herangefahren sein und wollte diese überqueren. Hierbei übersah er offensichtlich den auf der L171 heranfahrenden Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt. Er musste vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 15.000 Euro.

Bad Säckingen: Unfallflucht - Unfall mit Sachschaden - Zeugensuche

Auf einem Parkplatz in der Bergseestraße kam es am Donnerstag, 03.09.2020, zwischen 15.30 und 16.20 Uhr, zu einer Unfallflucht. Hier wurde ein geparkter BMW angefahren und im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, sucht Zeugen.

