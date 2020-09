Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken zur Polizeiwache gefahren (31.08.2020)

St. Georgen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer beschäftigte gestern Abend gegen 23 Uhr die Polizei in St. Georgen. Der 52-Jährige war mit seinem Peugeot bei der Polizei vorgefahren und wollte erbost eine Anzeige gegen einen Bekannten erstatten, mit dem er sich kurz zuvor gestritten hatte. Den Beamten fiel bei dem Mann eine deutliche Alkoholfahne auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb ihm von einem herbeigerufenen Arzt eine Blutprobe entnommen werden musste. Da der Mann in seinem alkoholisierten Zustand androhte, gegen seinen Kontrahenten vorgehen zu wollen und sich auch von Polizisten nicht davon abbringen ließ, musste er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigte er einen Beamten. Den 52-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung und Trunkenheitsfahrt.

