Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.09.2020, gegen 21.30 Uhr, kam es an der Kreuzung Römer- und Edmund-Schweizer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige VW-Fahrerin wollte von der Römerstraße nach links in die Edmund-Schweizer-Straße einbiegen. Hierbei übersah sie offensichtliche einen 18-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Bei dem Zusammenstoß wurde der junge Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Auch die VW-Fahrerin wurde verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Zur Beseitigung von Öl war die Feuerwehr Rheinfelden mit zwei Fahrzeugen am Unfallort.

