POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tatverdächtiger zu sexuellem Übergriff in der S-Bahn in Marbach am Neckar ermittelt und in Haft

Nach einem sexuellen Übergriff durch einen zunächst unbekannten, dunkelhäutigen Mann am 13. Mai 2020 in der S4 zwischen Marbach am Neckar und Erdmannhausen (wir berichteten) hat die Kriminalpolizei Ludwigsburg einen 22-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Der Nigerianer befindet sich mittlerweile in Haft.

Nach der Tat hatte die Polizei Fotos der Videoüberwachungsanlage der Bahn veröffentlicht und in der Folge waren zahlreiche Hinweise bei den Ermittlern eingegangen, die zur Identifizierung des 22-Jährigen führten. Der als gewalttätig geltende und bei der Polizei als Mehrfach- und Intensivtäter geführte Tatverdächtige wurde festgenommen und am 29. Mai 2020 dem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen ihn beantragte Haftbefehl wurde dabei in Vollzug gesetzt und der 22-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

