Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unfall zwischen Streifenwagen und Chevrolet

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 10.15 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Landesstraßen 1144 und 1100 auf Höhe Aldingen ein Unfall zwischen einem Streifenwagen und einer 48 Jahre alten Chevrolet-Lenkerin. Die Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim befand sich auf der Anfahrt zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Die Polizisten befuhren die L 1144 von Kornwestheim kommend. Das Martinshorn und das Blaulicht waren eingeschaltet. Der 29 Jahre alte Polizist, der den Streifenwagen fuhr, wollte im Kreuzungsbereich nach links auf die L 1100 abbiegen. Die für ihn geltende Ampel zeigte rot. Der Fahrer des Streifenwagens tastete sich langsam in den Kreuzungsbereich vor. Währenddessen bildeten die Fahrzeuge auf der L 1144 eine Rettungsgasse. Die Fahrzeuge, die sich auf der L 1100 befanden und "grün" hatten, schienen das Einsatzfahrzeug bemerkt zu haben und verlangsamten ihre Geschwindigkeit bzw. hielten an. Eine 48 Jahre alte Chevrolet-Lenkerin, die in Richtung Stuttgart unterwegs war, übersah den abbiegenden Streifenwagen mutmaßlich. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Das neun Jahre alte Kind, das auf dem Beifahrersitz des Chevrolet saß, wurde leicht verletzt. Das sechsjährige Geschwister, die Mutter sowie die Polizeibeamten blieben unverletzt. Das verletzte Kind wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 50.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme dauerte bis gegen 13.30 Uhr an.

