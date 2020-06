Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hyundai in Gäufelden-Tailfingen gestohlen; Einbruch in eine Schule in Renningen

Ludwigsburg (ots)

Gäufelden-Tailfingen: Hyundai gestohlen

In Gäufelden-Tailfingen wurde in der Maueräckerstraße zwischen Montag, 21:00 Uhr, und Dienstag, 6:45 Uhr, ein Hyundai gestohlen. Der rote Tucson stand vor dem Haus in der Einfahrt und hatte ein Böblinger Kennzeichen (BB). Der Wert des Fahrzeugs war aktuell nicht bekannt. Der Polizeiposten Gäu hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter Tel. 07034/25390 an die Polizei wenden.

Renningen: Einbruch in Schule

Zu einer Schule in der Rankbachstraße in Renningen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 9:05 Uhr, Zugang und durchsuchte die Räumlichkeiten. Im Gebäude wurden weitere Türen aufgehebelt und ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro verursacht. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen können sich unter Tel. 07159 8045 0 beim Polizeiposten Renningen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell