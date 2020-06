Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch in Gaststätte; Steinheim an der Murr: Fahrzeugscheibe mit Pflasterstein eingeworfen

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Montag, 23:00 Uhr, und Dienstag, 6:30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einer Gaststätte in der Von-Koenig-Straße in Großsachsenheim und durchsuchte die Räumlichkeiten. Es wurde ein dreistelliger Münzgeldbetrag, sowie ein Laptop und eine Bohrmaschine gestohlen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter Tel. 07147 27406 0 an den Polizeiposten Sachsenheim wenden.

Steinheim an der Murr: Fahrzeugscheibe mit Pflasterstein eingeworfen

Ein Mehrzweckfahrzeug wurde zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Dienstag, 6:30 Uhr, in der Rielingshäuser Straße in Steinheim an der Murr beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter warf augenscheinlich mit einem Pflasterstein die Frontscheibe des Fahrzeugs ein, welches sich auf einem umzäunten Areal befand. Des Weiteren wurde auch ein Fahrzeuganbau aus seiner Verankerung gezogen. Die genaue Höhe des Sachschadens war abschließend noch nicht beziffert. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter Tel. 07144 82306 0 Hinweise entgegen.

