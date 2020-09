Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, B31 - Lkw fährt Schlangenlinien

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.09.2020, um 20.00 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer auf der B31 in Höhe Hofgut Sternen einen Lkw, welcher in Schlangenlinien bergwärts fährt. Der Lkw konnte kurz darauf durch eine Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt festgestellt, angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Dabei ergab der Test mit dem Atemalkoholmessgerät eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 %o. Der mit Metallspänen beladene Sattelzug konnte im Bereich der Kontrollörtlichkeit abgestellt werden. Beim Fahrer wurde die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet, weiter wurde er im Hinblick auf weitere strafprozessuale Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht. Die Klärung, ob der 62-Jährige über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, dauert im Moment noch an.

RTN/C.W.

