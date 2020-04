Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Unangenehmes Erlebnis für zwei Frauen an der Harthorststraße in Gelsenkirchen-Horst. Am Samstagabend, 25. April, gegen 20 Uhr, sahen sie dort auf einem Parkplatz einen Unbekannten, der bei heruntergelassener Hose onanierte. Dabei beobachtete der Mann durchgängig seine beiden Opfer. Erst als sie ihn ansprachen, verließ der Exhibitionist den Tatort. Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, korpulent und hatte helle Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck, einen weißen Pullover, eine graue Hose und dunkle Schuhe. Hinweise zum Gesuchten nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder unter 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

