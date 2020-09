Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch, L156 - Motorradfahrer stürzt bei Kurvenfahrt

Freiburg (ots)

Der 18-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die L156 von Lenzkirch-Kappel kommend in Richtung Lenzkirch. In einer scharfen Rechtskurve kommt er aus noch ungeklärter Ursache zu Fall und rutscht mit seinem Fahrzeug über den Gegenfahrstreifen in die Leitplanke. Aufgrund seiner getragenen Motorradkleidung wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt und zur weiteren ambulanten Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beim Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1000 EUR; es wurde in Eigenregie von der Unfallstelle entfernt.

RTN/C.W.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell