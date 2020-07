Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Hochspeyer (ots)

In der Nacht von Samstag, 11. Juli auf Sonntag, 12. Juli 2020 kam es in Hochspeyer zu einer Reihe von Sachbeschädigungen. In der Rhein-Ruhr-Straße wurden die Seitenspiegel von mindestens vier Fahrzeugen durch einen oder mehrere Täter beschädigt. Weitere Geschädigte oder Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631-369 2150 zu melden. |mhu

