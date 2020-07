POL-PPWP: Fahrraddiebstahl am helllichten Tag

Polizeipräsidium Westpfalz

Fahrraddiebstahl am helllichten Tag

Kaiserslautern

Am Samstag wurde vor der Fruchthalle ein Mountainbike entwendet. Dieses wurde in der gleichnamigen Straße neben dem Informationscenter der Stadt um 15:45 Uhr verschlossen abgestellt. Als die geschädigte 46-Jährige gegen 21:30 Uhr an den Abstellort zurückkehrte, war das dazugehörige Schloss aufgetrennt und das Fahrrad der Marke "Kona" verschwunden. Es handelt sich um ein 21-Gänge-Mountainbike mit dunkelblauem Rahmen und der grünen Aufschrift "Kona". Die Reifengröße beträgt 27,5 Zoll. Es entstand ein Schaden von circa 650 Euro. Zeugen, denen am Samstag etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631-369 2150 zu melden. |mhu

