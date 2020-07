Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Fahrradfahrer Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Einer Streife fiel am Sonntagabend in der Mannheimer Straße ein Fahrradfahrer durch seine rasante Fahrweise auf. Als er kontrolliert werden sollte, versuchte der Mann aus dem Blickfeld der Beamten zu gelangen. Dabei warf er zwei kleine Schnellverschlussbeutel weg, welche von den Beamten aufgefunden werden konnten. In diesen befanden sich Betäubungsmittel. Auch der Fahrradfahrer konnte gestellt werden. Auf den 47-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu. |mhu

