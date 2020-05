Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A5 - 40-Tonner auf der A5 umgekippt, 2. Nachtragsmeldung

Rastatt, A5 (ots)

Nach dem Unfall auf der A5 zogen sich die Bergungsarbeiten aufgrund des stark beschädigten Unfallfahrzeuges und dessen Ladung bis in den Nachmittag. Um 16:30 Uhr konnte schließlich der mittlere Fahrstreifen an der Unfallstelle wieder freigegeben und der Verkehr so wieder zum fließen gebracht werden. In der Gegenrichtung ist der linke Fahrstreifen noch immer gesperrt.

