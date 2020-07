Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Otterberg (ots)

Am Freitag im Zeitraum von 16:45 bis 19:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Gewerbestraße. Der oder die Täter schlugen die Fahrzeugscheibe eines verschlossenen Autos ein und nahmen die Handtasche mit darin befindlicher Geldbörse an sich. Die Tasche lag gut sichtbar im Fußraum der Beifahrerseite. Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Wertgegenstände nicht sichtbar im Fahrzeug verstaut werden sollten. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Kaiserslautern unter der 0631-369 2620 oder kikaiserslautern@polizei.rlp.de entgegen. |mhu

