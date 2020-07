Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim/Landkreis Rottweil) Glaswindschutz der Haustüre beschädigt (19.07.2020 - 20.07.2020)

Sulz am Neckar-Mühlheim (ots)

Einen Schaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter verursacht, der im Zeitraum von Sonntag 0 Uhr bis Montag 16 Uhr den Glaswindschutz einer Hauseingangstüre in der Hindenburgstraße zerschlagen hat. Mit einem unbekannten Gegenstand schlug oder warf er die Scheibe ein. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Sulz am Neckar, Tel. 07454/92746, zu wenden.

