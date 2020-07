Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/Landkreis Rottweil) Unfall beim Ausparken (22.07.2020)

Dornhan (ots)

Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr in der Siemensstraße auf dem EDEKA-Parkplatz ereignet hat. Eine 50-jährige Ford-Fahrerin übersah beim rückwärts Ausparken die seitlich herangefahrene 55-jährige Skoda-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich keiner der Verkehrsbeteiligten.

