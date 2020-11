Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wieder Einbruch in Ladengeschäft

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

Am 18.11.2020, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Seestraße in Titisee wiederholt zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft. Ein bislang unbekannter Täter warf wieder mit einem Gullideckel das Schaufenster ein und entwendete aus der Auslage mehrere, zum Teil hochwertige Armbanduhren. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Diebstahlschaden von 3.000 bis 5.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens liegt höchst wahrscheinlich im mittleren 4-stelligen Bereich.

Die Polizei Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

H.P. 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell