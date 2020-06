Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 18.Juni 2020, zwischen 15.30 Uhr und 18.20 Uhr kam es in der Straße Am Kirchplatz, auf dem Parkplatz der dortigen Apotheke zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein-Ausparken streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten PKW, Volvo und verließ anschließend die Unfallstelle. Am Volvo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bösel (Tel.:04494-308) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Am Freitag, den 19.Juni, gegen 02.41 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW, Alfa Romeo mit litauischem Kennzeichen die Barßeler Straße In Richtung B401. In einer Linkskurve gerät er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Anschließend flüchtet der Fahrer unerkannt von der Unfallstelle. AM PKW entstand Sachschaden in Höhe von 3200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

