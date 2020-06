POL-CLP: Pressemeldungen für denBereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lindern - Sachbeschädigung an einem Pkw

Zwischen Mittwoch, 17. Juni 2020, 21.00 Uhr und Donnerstag, 18. Juni 2020, 06.30 Uhr kam es in der Straße Zum Drohne zur Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter besprühte einen silbernen VW Golf, der auf einer Rasenfläche vor einem Haus abgestellt war, mit Farbe. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-311) entgegen.

Peheim - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 17. Juni 2020, kam es um 10.50 Uhr an der Kreuzung der Linderner Straße und dem Hunteburger Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer wollte von der Linderner Straße in den Hunteburger Weg abbiegen. Hierzu schwenkte er auf die Gegenfahrbahn aus, wo es zum Zusammenstoß mit dem Seitenspiegel des Pkw einer 27-jährigen aus Lindern kam. Der Lkw-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

