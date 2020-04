Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Laurentiusplatz/Einbrecher scheitern

Coesfeld (ots)

Unbekannten gelang es in der Nacht auf Mittwoch nicht, in ein Restaurant am Laurentiusplatz in Senden einzubrechen. Die Täter scheiterten daran, eine Metalltür aufzuhebeln. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell