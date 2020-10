Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Rotlicht missachtet - Fußgängerin angefahren.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde eine 8-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt, als sie eine Fußgängerampel an der Wasserfuhr überquerte. Das Mädchen hatte nach Zeugenaussagen gemeinsam mit ihren Schwestern an der Ampel gewartet, bis sie Grün für Fußgänger zeigte und war dann losgegangen. Ein 18-Jähriger überfuhr die für ihn Rot zeigende Ampel mit seinem VW Golf und erfasste die 8-Jährige. Das Mädchen stürzte und wurde schwer verletzt. Mit dem Krankenwagen wurde sie in ein nahe liegendes Klinikum gebracht.

