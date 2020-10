POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Kirche und Friedhofskapelle beschmiert.

Polizei Lippe

Am Wochenende beschmierten Unbekannte eine Kirche und eine Friedhofskapelle in der Altenbekener Straße großflächig mit Graffiti. Zwischen Samstagabend, vermutlich nach 22 Uhr, und Sonntagmorgen haben die Täter einen erheblichen Sachschaden an den Fassaden der Gebäude angerichtet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5 zu wenden.

