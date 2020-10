Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst/Landkreis Oldenburg: Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8. Oktober 2020, wurden Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg von falschen Polizeibeamten angerufen.

Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus und suggerierten den Betroffenen, dass es in der Nachbarschaft eine Täterfestnahme gegeben habe, bei welcher ein Zettel mit ihren Daten gefunden wurde.

In diesem Zusammenhang wurde nach Vermögenswerten der Bürgerinnen und Bürger gefragt. In allen der Polizei bekanntgewordenen Fällen haben die Angerufenen die Täuschungsabsicht erkannt und das Gespräch umgehend beendet.

Die Polizei Delmenhorst ermittelt wegen versuchten Betruges.

Wie kann ich mich schützen? -Die Polizei ruft niemals unter "110" an -Legen sie auf oder bei Zweifeln lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde an und schildern Sie den Sachverhalt. -Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. -Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. -Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. -Erzählen sie ihren Angehörigen und Freunden davon. -Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. -Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

