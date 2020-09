Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Raser droht Fahrverbot - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfall beim Spurwechsel

Ein 48-jähriger Passat-Fahrer überholte am Mittwochabend gegen 21 Uhr im Dresdener Ring vor einem dortigen Kreisverkehr eine vorausfahrende Mazda-Fahrerin. Beim Wiedereinscheren streifte der den Pkw der 25-jährigen Autofahrerin. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Aspach: Von Straße abgekommen

Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr die L 1115 von Kleinaspach in Richtung Großaspach. Weil er abgelenkt war kam er nach rechts von der Straße ab und prallt gegen ein Verkehrszeichen. Der 20-Jährige blieb hierbei unverletzt. An seinem Auto Ford Ranger entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Fellbach: Wer fuhr bei Rot über die Kreuzung?

An der Kreuzung Ringstraße/Bahnhofstraße ereignete sich am Mittwoch gegen 17.40 Uhr ein Unfall. Ein 42-jähriger VW Fahrer fuhr von der Fellbacher Straße kommend zeitgleich mit einer 43-jährigen Seat-Fahrerin, die aus der Ringstraße kam, in den Kreuzungsbereich ein. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung, wer bei Rot in die Kreuzung einfuhr, bittet die Polizei Fellbach Unfallzeugen, sich unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Waiblingen: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht

Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Daimler Sprinters fuhr am Mittwoch gegen 12:50 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen entlang. Am Teiler B14 / B29 wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei einen 52-jährigen Lkw-Fahrer. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt.

Remshalden-Geradstetten: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Gegen 11:30 Uhr ereignete sich am Mittwoch in der Straße Unterer Wasen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 39 Jahre alter VW-Fahrer parkte seinen Transporter am Fahrbahnrand und öffnete die hintere Ladetüre. Hierbei übersah er einen 68-jährigen Fahrradfahrer, der anschließend gegen die Türe prallte und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.

Weinstadt-Endersbach: 7000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 9:15 Uhr in der Werkstraße. Ein 64 Jahre alter Lkw-Fahrer streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten Wohnwagen. Dieser wurde anschließend auf einen geparkten Daimler aufgeschoben. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro.

Waiblingen: Innerorts mit über 100 km/h unterwegs

Mit deutlich über 100 km/h war ein 22-jähriger BMW-Fahrer am Mittwoch, kurz vor 11 Uhr auf der Alten Bundesstraße unterwegs. Der junge Autofahrer fuhr die Alte Bundesstraße in Richtung Schurwaldstraße entlang und wurde hierbei mit 61 km/h zu schnell gemessen. Er muss nun mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.

