Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW Aufbrüche in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Zwischen Sonntagabend (24.05., 17.30 Uhr) und Montagmorgen (25.05., 07.45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter mehrere PKW in Rheda-Wiedenbrück auf. Die Aufbrüche ereigneten sich in der Freigerichtstraße sowie Am Kleingraben.

In der Straße Am Kleingraben manipulierten die Täter das Türschloss eines Volvo und durchwühlten das Fahrzeug. Entwendet wurde nach ersten Angaben nichts. Aus einem weiteren PKW, einem VW Polo, in derselben Straße stahlen die Täter eine geringe Menge Bargeld.

In der Freigerichtstraße schlugen unbekannte Täter mit einem Pflasterstein die hintere rechte Fensterscheibe eines Nissan Qashqai ein. Ersten Angaben zufolge wurde auch hier nichts entwendet. Zeugen vernahmen am Montagmorgen (25.05.) gegen 04:45 Uhr ein Geräusch und beobachteten eine männliche Person, die wie folgt beschrieben werden konnte: relativ klein, dunkel gekleidet, Jacke mit Kapuze, die die Person aufgesetzt hatte.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im genannten Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell