Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl von Rädern und Einbruch

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Auf der Friedrichstraße übersah ein 21-jähriger SEAT-Lenker am Mittwoch gegen 16.50 Uhr beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen einen dort fahrenden 40-jährigen Fiat-Lenker. Durch die Kollision entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Aalen: Unfallflucht im Parkhaus - Polizei sucht Zeugen

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Mittwoch zwischen 13.20 Uhr und 14.20 Uhr ein geparkter VW Polo beschädigt, der in der Tiefgarage am Rathaus im Bereich Ausgang KUBUS abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Lauchheim: Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch kam ein 20-jähriger Mercedes-Lenker gegen 13.30 Uhr auf dem Hettelsberger Weg wegen eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 7000 Euro. Am Baum entstand geringer Sachschaden.

Neresheim-Elchingen: Räderdiebstahl

Auf der Baustelle eines Solarfelds nordwestlich von Elchingen wurden an einem Teleskoplader der Marke Manitou alle vier Räder entwendet. Der Wert der Räder wird auf ca. 7500 Euro beziffert. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 17.08. und 31.08.2020. Hinweise auf die Diebe nimmt der Polizeiposten Neresheim unter Telefon 07326/919001 entgegen.

Ellwangen: Parkplatzunfall

Auf einem Kundenparkplatz in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße beschädigte eine 62-jährige Opel-Lenkerin am Mittwoch gegen 14 Uhr beim Ausparken einen geparkten BMW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte sie ermittelt werden. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellenberg: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 kam am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ein 50-jähriger VW-Lenker am Beginn der Baustelle am Virngrundtunnel in Fahrtrichtung Ulm nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit vier Warnbaken kollidierte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Lorch: Unfall auf B29

Vor dem Baustellenbereich der B 29 in Lorch wechselte ein 56-jähriger Daimler-Lenker am Mittwoch gegen 17.40 Uhr unmittelbar vor der Verengung vom linken auf den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart. Beim Wiedereinscheren touchierte er einen dort fahrenden 49-jährigen Daimler-Lenker.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Beim Linksabbiegen von der Rektor-Klaus-Straße auf die Goethestraße fuhr ein 46-jähriger Roller-Lenker am Mittwoch gegen 13 Uhr aus Unachtsamkeit auf eine vor ihm verkehrsbedingt abbremsende Audi-Lenkerin auf. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1200 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Rangieren seines Fahrzeuges beschädigte ein 63-jähriger BMW-Lenker am Mittwoch gegen 12.15 Uhr den hinter ihm auf der Hintere Schmiedgasse stehenden VW einer 55-Jährigen. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Parkplatzunfall

Auf einem Kundenparkplatz in der Schwerzerallee beschädigte ein 28-jähriger BMW-Lenker am Mittwoch gegen 10 Uhr beim Rückwärtsrangieren den Pkw eines hinter ihm haltenden 70-jährigen Daimler-Lenkers. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Spraitbach: Einbruch in Supermarkt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in einen Supermarkt eingebrochen, der sich in der Mutlanger Straße befindet. Der Einbrecher schlug die Scheibe eines Fensters ein und gelangte über dieses in einen Lagerraum. Ob tatsächlich Gegenstände entwendet wurden, bedarf noch der näheren Abklärung. Der Schaden am Fenster wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

