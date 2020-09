Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch in Carport & Halle mit Farbe beschmiert

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Aufgefahren

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag gegen 17:25 Uhr auf der Alten Bundesstraße. Ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 22-jährige BMW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf.

Waiblingen: Einbruch in Carport

Bisher unbekannte Diebe brachen in der Nacht auf Mittwoch im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 2 Uhr in einen mit einem Vorhängeschloss gesicherten Carport in der Straße Gebergärten ein und entwendeten aus diesem drei Fahrräder, einen Fahrradanhänger, eine Motorsende sowie diverses Fahrradzubehör. Von einem weiteren Grundstück in derselben Straße entwendeten die Täter ein weiteres Fahrrad. Einige der Gegenstände ließen die Langfinger auf einem nahe gelegenen Spielplatz zurück. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Rudersberg: Golf contra Polo

Eine 37-jährige Fahrerin eines VW Golf wollte am Mittwoch, kurz nach 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Siemensstraße rückwärts ausparken und übersah hierbei einen neben ihr geparkten VW Polo. Bei der Kollision wurden beide Pkw beschädigt, der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 4000 Euro geschätzt.

Urbach: Halle mit Farbe beschmiert

Rund 500 Euro Sachschaden richteten bisher unbekannte Täter zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 8:15 Uhr an, indem sie die die Außenwand der Auerbachhalle mit roter Farbe beschmierten. Aufgrund des angebrachten Slogans ist davon auszugehen, dass die Täter im Bereich des politisch linken Spektrums anzusiedeln sind. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

