POL-MK: Verkehrsunfall: Radfahrer verletzt

Lüdenscheid (ots)

Heute, 12.06 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall. Auf der Neuenhofer Straße war ein Radfahrer in Richtung Schloss Neuenhof unterwegs. Hinter diesem befand sich ein PKW. In Höhe der Einmündung Stilleking beabsichtigte der 42-jährige PKW-Fahrer aus Lüdenscheid den 39-jährigen Halveraner zu überholen. Im Moment des Überholvorgangs wollte der Radfahrer links abbiegen. Dabei stießen beide zusammen. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Beim Unfall entstanden etwa 200 Euro Sachschaden. Zunächst waren die Personalien des Radfahrers nicht bekannt, konnten aber schnell ermittelt werden.

