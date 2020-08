Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Brandstiftung: Belohnung für Hinweise

Iserlohn (ots)

Nach dem Brand in einer Wohnung an der Hindenburgstraße hat der Vermieter eine Belohnung von bis zu 1000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen. Am Mittwoch, 29. Juli, kurz nach 22.07 Uhr, brach an drei verschiedenen Stellen in der Wohnung ein Feuer aus. Der Bewohner war nicht zu Hause. Die umfangreichen Ermittlungen der Polizei vor Ort sind abgeschlossen. Die Ermittler gehen von einer Brandstiftung aus. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 35.000 Euro geschätzt. Nur etwa 100 Meter entfernt, im Eckbereich der angrenzenden Piepenstockstraße, wurden Sammelkarten aus der Wohnung gefunden. Der Täter könnte diese dort verloren oder weggeworfen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Iserlohn, Telefon 02371/9199-0.

